(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’esce con undal Picco dopo una prestazione decisamente sottotono. Onestamente c’èdadi questo match, se non per il pareggio che, onestamente, sta stretto ai liguri che nella prima parte della gara avrebbero potuto dilagare. Logioca molto meglio dei nostri e nel primo tempo i due attaccanti spezzini (Nzola e Gyasi) mettono continuamente in difficoltà la difesa nerazzurra, lenta e impacciata. E non è un caso se sono proprio l’angolano e il ghanese a segnare le due reti della squadra ligure, la prima con un inserimento di forza e la seconda con un contropiede sul quale Sportiello non può nulla. A ben vedere la difesa atalantina gioca molto alta e, con due attaccanti così veloci, sembra probabilmente un azzardo. La Dea tiene palla ma in maniera ...

BergamoNews.it

... come quelli successivi con l': si salvarono entrambe in maniera agevole. Fu bello. Che ...in piedi un volo charter per farmi andare. Mi imbarcai al mattino successivo con la mia ...Zanoli fu grande protagonista contro l', ma decisamente meno brillante contro Fiorentina e ... Grassi e Regini non si videro quasi mai all'opera nel 2016, Milic e Machach nonpiede in ... Atalanta, un misero punto a La Spezia: c’è poco da salvare Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...