Ascolti tv mercoledì 4 gennaio 2023 | Meraviglie-Stelle d’Europa | Sissi 2 | Sister Act 2 | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023)tv, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Ilè iniziato da pochissimi giorni, ma le aspettative dei telespettatori sono alte. Tra nuove serie tv, nuove stagioni, programmi, reality, trasmissioni di approfondimento. E il palinsesto, sicuramente, non deluderà nessuno. Proprio come è successo ieri,, con la scelta che è stata variegata. E vasta. Qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la ...