ASCOLTI TV 4 GENNAIO 2023 | MERAVIGLIE 16 | 6% | CHIUDE IN CALO SISSI 12 | 7% | SISTER ACT 2 10% | INSINNA 23 | 5% VS SCOTTI 17 | 4% | OSSINI SFIORA IL 20% | BENE BAR STELLA 6 | 3%

(Di giovedì 5 gennaio 2023)TV 4· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3255 38.04 PT – 7053 37.26 24 – 3051 35.66 PT – 7321 38.68 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 185 9.90 + 287 11.50Tg1 – 946 20.80Tg1 Mattina – 610 15.21UnoMattina – 1026 19.93Storie Italiane – 939 18.82Storie Italiane – 814 15.00È Sempre Mezzogiorno! – 1761 17.30Tg1 + Tg1 Ec. – 3439 25.57 + 2296 17.50Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1715 13.61Oggi è un Altro Giorno – 1664 15.58Paradiso delle Signore – 1878 19.91Pres. Vita in Diretta – 1794 17.57Vita in Diretta – 2401 20.19L’Eredità – 2915 20.39L’Eredità – 3942 23.47Tg1 – 4503 23.76Soliti Ignoti – 4289 22.00: Stelle d’Europa – 2686 16.60Overland + Viva Rai2! – 719 10.46 + 317 7.50 Prima Pagina – 409 17.60Tg5 – 1121 24.00Mattino 5 News – 989 19.02Mattino 5 News – 875 ...

Glidel 42023: Meraviglie vince, Male Sissi. Su Rai 3 vola Sister Act. Malgioglio chiude deludendo il pubblico di Rai ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 4: Alberto Angela batte Sissi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ... Ascolti Tv del 1 gennaio, Danza con me di Roberto Bolle vince ma è in calo rispetto a un anno fa Gli ascolti del 4 gennaio 2023: Meraviglie vince, Male Sissi. Su Rai 3 vola Sister Act. Malgioglio chiude deludendo il pubblico di Rai 2 ...Anno nuovo, sfide nuove. Torna domenica 8 gennaio alle 14 su Canale 5, Amici 22, il talent di Maria De Filippi e per gli allievi della scuola non è piu' tempo di giocare, la questione ...