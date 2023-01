Arezzo | incidente stradale | morta una donna e tre feriti | due gravi

ArezzoNotizie

Sangue sull'asfalto . Una donna è morta in unfrontale tra due auto , avvenuto nella mattina di giovedì 5 gennaio a Castiglion Fiorentino, in provincia di. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, lo scontro potrebbe essere ...... secondo l'osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di uncon ... Chiudono la classifica toscana(2,14%) e Grosseto (2,01%). Brutte notizie anche per gli ... Incidente lungo le strade dell'Aretino: muore una donna La visibilità probabilmente scarsa ha provocato una nuova tragedia della strada in Toscana. E' accaduto in provincia di Arezzo. Una donna è morta in uno scontro frontale tra due auto… Leggi ...Donna morta in un incidente frontale sulla provinciale a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, nella nebbia: viaggiava nel sedile posteriore ...