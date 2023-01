“Arezzo 29… in tre minuti” | un classico della comicità partenopea al Teatro Arbostella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2Riprende, dopo la pausa natalizia, il cartelloneXV stagione del “Gino Esposito”. Sosta per modo di dire perché il mese di dicembre ha visto la struttura di Viale Verdi impegnata con tre fuori programma: da Viva Napoli e Paris a Natale in Casa Cupiello finendo con la Cantata dei Pastori riscuotendo successo di pubblico e di critica. Ed ora spazio alla ripresaprogrammazione invernale: dal 7 gennaio per tre week-end consecutivi ecco la Compagnia Gino Esposito, fondata dal compianto direttore artistico e patron dell’e ricostruita dal regista-attore Francesco Delli Priscoli che ha scelto di mettere in scena lo spettacolo “29… in tre(tassista veloce)”, un ...