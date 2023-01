Arek Milik | l’usato sicuro che guida la rimonta | è lui l’oro di Allegri

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un acquisto passato forse troppo in sordina durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo, ma Arkadiuszsi sta mostrando un punto di forza quasi intoccabile per Massimiliano, soprattutto dopo i guai con la pubalgia di Dusan Vlahovic. Proprio il tecnico bianconero è stato fin da subito un grande sponsor del polacco, per le sue immense qualità tecniche che gli permettono non solo di essere un bomber molto prolifico nell’area di rigore avversaria, ma anche uno di quei giocatori capace di legare bene il gioco ed esaltare le qualità dei compagni di reparto. Un’operazione low cost tra prestito – di 800 mila euro – e riscatto (7+2 di bonus) che non arriva alla doppia cifra, un lusso incredibile se si pensa ai costi degli ultimi anni. Eppure il polacco arrivava dai 30 gol segnati in 55 partite con l’Olympique Marsiglia, una cifra di ...