Apre a Milano “Pane | prosciutto & mozzarella” | la merenda all’italiana trova casa in via Spadari 

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Da oggi a Milanoin via“Pane,” il nuovo format del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania per la produzione di latticini e salumi dal 1825. Per la prima volta la storica insegna napoletana approda nel capoluogo lombardo e lo fa con un prodotto che da sempre rappresenta la più amata e classicaitaliana. A due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II, al civico 8 di via Spadari, “la via del gusto” e punto di riferimento per tanti gourmet, il nuovo locale nasce per offrire una proposta di street food semplice, sana e genuina, ma soprattutto 100% italiana. Il locale di 70 mq rievoca le botteghe di una volta, quelle con i bei prosciutti appesi, i formaggi in bella vista, il profumo del pane appena sfornato. La proposta ...