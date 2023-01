LA NAZIONE

Diventa operativo il progetto della Fondazione Cr Firenze nelle sedi dei quartieri . Gli incontri sono gratuiti. Coinvolti anche venti universitari del programma 'Tutto merito ......all'università e moltiemigrano per curarsi. Non a caso il governo Conte aveva deciso di bloccare a non meno del 40% le risorse del PNRR da destinare alle regioni del Meridione. Sui... Anziani e servizi online A lezione dall’"amico digitale" per imparare a utilizzarli Diventa operativo il progetto della Fondazione Cr Firenze nelle sedi dei quartieri . Gli incontri sono gratuiti. Coinvolti anche venti universitari del programma "Tutto merito mio" ...Livorno: Nella mattinata odierna l’appuntato scelto Tagliaferro Ciro Felice (in forza al Gruppo di Livorno, incaricato della vigilanza e controlli portuali), mentre si trovava libero dal servizio, ha ...