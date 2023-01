Antonino e Ginevra infrangono il regolamento del GF Vip? L’indiscrezione fuori dalla Casa

Notizie.it

Per la precisione, questo quanto scrive il noto esperto di gossip sempre molto attendibile: 'In questi giornisi sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. ...GF Vip,in ospedale ha violato il regolamento: c'entraSpinalbese è attualmente ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti legati alla sua malattia. L'ex compagno di ... GF Vip, Antonino in ospedale ha violato il regolamento: c’entra Ginevra Ormai è da diversi giorni che Antonino Spinalbese ha abbandonato la Casa del Gf Vip, anche se solo temporaneamente. La notizia era stata riportata ...Antonino Spinalbese, ricoverato in ospedale, ha violato il regolamento del GF Vip per mettersi in contatto con Ginevra Lamborghini.