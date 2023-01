Anticipazioni Masterchef Italia 5 gennaio | un’eliminazione molto sofferta

(Di giovedì 5 gennaio 2023)12,e paura per una puntata ad altissima tensione per i concorrenti. Cosa succederà e chi ci sarà come ospite? Si prospetta una puntatatesa quella di questa sera di. La puntata di oggi, 52023, è infatti ricca di colpi di scena e non ci sarà una prova L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tutto pronto per la quarta puntata di12. Potrete seguirla stasera giovedì 5 gennaio su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono inoltre visibili in streaming su NOW e on demand su Sky Go. Per i ...A seguire arriverà il primo Skill Test della stagione, ovverola prova più tecnica di. Ci saranno tre manche per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi ... MasterChef Italia 12, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Dopo la prima eliminazione e la prima puntata nella cucina al completo Masterchef Italia prosegue con una serata stasera particolarmente stressante per i concorrenti e intrigante per noi spettatori. T ...La serata si apre con una Black Mystery Box, seguita da un immediato Pressure Test; a seguire saranno testate le capacità tecniche dei concorrenti attraverso un complesso Skill Test ...