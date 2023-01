Ansia e depressione si combattono con una passeggiata nei boschi

Leggi su agi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Dopo unanei, le spalle si abbassano, il cuore smette di battere forte, i pensieri scorrono un po' più calmi. A rivelarlo, una nuova ricerca dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU) appena pubblicata su Journal of Clinical Medicine. Guidata dal professor Simone Grassini, insieme al suo team, la ricerca ha raccolto tutti gli studi su questo argomento negli ultimi dieci anni. La ricerca mostra che nell'era degli smartphone e dei social media, il numero di adolescenti e giovani adulti in Norvegia conè raddoppiato. Il 44% delle ragazze adolescenti in Norvegia ora lotta con lo stress e i pensieri pesanti. Laè purtroppo un fenomeno comune, così come l'. In Norvegia, circa una persona su dieci ...