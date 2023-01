Anna Tatangelo ci fa impazzire così | il vestito si alza | la cantante si fa diavolita ?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La sua bellezza è semplicemente travolgente;sa benissimo come mandare fuori di testa tutti i suoi follower. Iniziamo, nel parlare di, dalla sua partecipazione alla seconda edizione di Celebrity Masterchef; parliamo dell’edizione vip di uno dei programmi di maggior successo. All’interno della cucina più spiata d’Italia, l’esperienza vissuta dallaè stata decisamente positiva; oltre ad essere arrivata in finale, infatti, è riuscita anche a vincere con un menù ritenuto migliore rispetto a quello dell’altra finalista, Orietta Berti. InstagramLala ricordiamo anche a livello cinematografico; lei, infatti, è stata protagonista del film “Un Natale al Sud” uscito nel 2016 e dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Massimo Boldi. E’ ...

Tag24

Un Natale al Sud , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2016 di Federico Marsicano, con Massimo Boldi, Biagio Izzo,, Paolo Conticini, Debora Villa, ...Un Natale al Sud , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2016 di Federico Marsicano, con Massimo Boldi, Biagio Izzo,, Paolo Conticini, Debora Villa, ... Anna Tatangelo: età, marito e figli della cantante Se Natale è una festa che si trascorre in famiglia, proprio le assenze dei membri della famiglia sono quelle che si fanno più sentire.Anna Tatangelo impressionante su Instagram: la splendida cantante ha pubblicato una fotografia da arresto cardiocircolatorio: reggiseno minuscolo.