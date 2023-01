Angers | UFFICIALE | ecco il nuovo tecnico

TUTTO mercato WEB

...Allister.23.00 - Dopo la prima offerta da 18 milioni di euro più 2 di bonus rifiutata dall', ... Possibile incontro dopo la partita di questa sera contro l'Empoli20:03 -: Roberto Di ......00 Brest - Lille 21:00 Lorient - Monaco 21:00 Nizza - Montpellier 21:00 PSG -21:00 ...00 Crvena Zvezda - Monaco 20:00 Berlin - Real Madrid Visualizza Euroleague Leggi anche Cagliari,: ... UFFICIALE: Angers, come nuovo allenatore promosso il responsabile del settore giovanile Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Il sogno per l'immediato si chiama Azzedine Ounahi, talento marocchino esploso al Mondiale. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Tuttosport, l'Angers ...Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Il sogno per l'immediato si chiama Azzedine Ounahi, talento marocchino esploso al Mondiale. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Tuttosport, l'Angers ...