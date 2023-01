Andrea Aprea – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023)Corso Venezia, 52 c/o Fondazione Luigi Rovati – 20122Tel. 02/38273030 Sito Internet: www..com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione: 155, 175, 195€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Lo avevamo lasciato alle redini della cucina del Vun e oggi lo ritroviamo a capo del ristorante che porta il suo nome aperto all’interno della Fondazione Luigi Rovati su Corso Venezia, proprio di fronte ai giardini dedicati a Indro Montanelli. Campano di origini,porta le tradizioni di quel territorio nella sua proposta gastronomica creando un percorso apposito chiamato Partenope (175 euro), dove in 6 piatti ripercorre alcune delle ricette campane più famose rivisitandole con superba maestria. In alternativa si può scegliere tra ...