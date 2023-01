Ancora disservizi per gli utenti di DAZN | arrivano le scuse | il comunicato!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo un’attesa di oltre 50 giorni, il campionato di Serie A è ripartito e i tifosi italiani non aspettavano altro che questo momento. Alla ripresa del massimo campionato italiano, però, si sono verificati dei disguidi durante la visione dei match. Se a inizio giornata le cose sembravano andare per il verso giusto, non è stato così con le ultime due partite serali: glidi, infatti, hanno riscontrato dei problemi per i match Inter-Napoli e Udinese-Empoli. “Ci scusiamo con i nostri clienti, ma non dipende da noi”, il comunicato dicomunicato Durante le partite serali, alcunidihanno registrato deinel vedere le partite in diretta. A distanza di alcune ore,si scusa ...

