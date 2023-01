Amnesty Inetrnational | «Ronaldo parli dei diritti violati a Riad»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’appello dinei confronti di Cristianodopo il trasferimenti all’Al Nassr. I dettagliha pubblicato una nota in merito al trasferimento di Cristianoall’Al Nassr. COMUNICATO – «Cristianonon dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano usati come strumento di ‘sportswashing’ dai Sauditi. Invece di elogiare pubblicamente l’Arabia Saudita, dovrebbe utilizzare il proprio tempo all’Al-Nassr per parlare della mie di violazioni deiumani che vengono commessi in quel paese. Questo tweet di ‘International’, subito rilanciato dalla Bbc e dai media del gruppo Globo, suscita nuove discussioni sull’esperienza ...

Agenzia ANSA

L'appello dinei confronti di Cristiano Ronaldo dopo il trasferimenti all'Al Nassr. I dettagliha pubblicato una nota in merito al trasferimento di Cristiano Ronaldo all'...Alle considerazioni via social, si aggiungono poi le parole di Dana Ahmed, ricercatrice e portavoce di 'International'. "In Arabia Saudita - spiega - è quasi routine che delle persone vengano ... Amnesty Inetrnational,'a Riad Ronaldo parli dei diritti violati' Amnesty Inetrnational ha pubblicato una nota in merito al trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. COMUNICATO – «Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di ..."Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano usati come strumento di 'sportswashing' dai Sauditi. Invece di elogiare pubblicamente l'Arabia Saudita, ...