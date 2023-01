Amici | spoiler domenica 8 gennaio | due eliminazioni clamorose e tre ingressi

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Anticipazioni e curiosità sulla prossima puntata del talent di Canale 5,. Andiamo a scoprire cosa accadrà nel nuovo appuntamento della trasmissione di Maria De Filippi. Duee tre nuovi: cambia decisamente volto, in un sol colpo, la classe del programma Mediaset. Cosa è accaduto. Anticipazioni sulla puntatadi(Ilovetrading.it)Nella giornata di ieri, è stata registrata una nuova puntata del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni,. La puntata in questione, andrà in onda in daytime. Stando alle anticipazioni che circolano in rete – riportate anche da SuperGuidaTv – ci saranno grossi cambiamenti dopo i problemi, ...