Amici 22 | spoiler puntata dell’ 8 gennaio | due allievi eliminati e uno “vola” al serale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Torna domenica 8l’appuntamento con il programma di Maria De Filippi Ecco glidella nuovaSi avvicina il primo appuntamento del 2023 condi Maria De Filippi. Il talent show torna dopo la pausa natalizia e le sorprese per i fan avranno certamente un sapore dolce- amaro. Cricca e Rita lasceranno infatti la scuola. Il cantante mandato in prova dal suo insegnante Rudy Zerbi ha dovuto togliersi la maglia. La scelta di eliminare la ballerina invece è stata presa da Alessandra Celentano che non ritiene tutti gliall’altezza del poter andare avanti nel programma. Sospiro di sollievo invece per Valeria e Vanessa: dopo essere rimasta in sospeso per via della pausa natalizia, entrambe, sono riuscite a ottenere una maglia nella scuola e così la possibilità di iniziare il loro ...