Amichevole in vista tra Messi e Ronaldo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le Parisien analizza l’ultima novità in terra parigina, ovvero la possibiletra Psg ed una squadra di all stars del campionato saudita. C’è attesa nell’aria visto che, se l’dovesse giocarsi, ci sarà l’ennesimo scontro tra. L’dovrebbe giocarsi il 19 gennaio in Arabia Saudita, ma manca ancora l’ufficialità: “Ad oggi, il PSG è ancora in attesa di una convalida finale da parte degli organizzatori sauditi. Ma la prospettiva di vedere ancorabattagliare controè attraente anche se non conterà nulla ai fini sportivi”.e Cristianonon si incrociano dal lontano dicembre 2020 quando si affrontarono in una partita di Champions League tra Barcellona e Juventus. Ad avere ...