America’s Cup | K-Challenge potrebbe iniziare con una barca dei kiwi

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I francesi di K-sono costretti a rincorrere in vista della Coppa America 2024 eroa lavorare con unadei campioni in carica di Team New Zealand. L’imperativo è quello di recuperare il tempo di vantaggio sugli altri team, che da settimane effettuano test in acqua con ladi prova. K-alla ricerca di unaPer quanto riguarda gli uomini, di cui avremo senz’altro maggiori dettagli entro la fine di gennaio, è plausibile che molti rinforzi proverranno dal Team France di SailGP, che ha come team manager proprio Bruno Dubois, boss di K-. Alla Francia non mancano di certo i talenti, ma un progetto, così in quattro e quattr’otto, è difficile da far decollare a livello di sviluppo. Ecco che cosi il ...