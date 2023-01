Ambientalisti sotto attacco in tutta Europa | “La repressione della disobbedienza civile ha portato già a migliaia di arresti nel 2022”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Il caso di Simone Ficicchia non è il primo né sarà l’ultimo” in Italia e nel mondo. È questa la denuncia del gruppo ambientalista Ultima Generazione dopo le accuse di “danneggiamento aggravato”, con pena fino ai 5 anni, per l’imbrattamento con vernice lavabile del Senato nei confronti dell’attivista ventenne che rischia misure di sorveglianza speciale secondo il ‘Codice antimafia’. Perché non sono solo i giovani del gruppo italiano ad essere finitila lente delle autorità, ma gli attivisti di. Una “sproporzione tra azioni di protesta e reazione” delle istituzioni che coinvolge diversi movimenti: da Just Stop Oil, noto per il lanciozuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh, a Fridays for future. Sono numerosi gli episodi di “...