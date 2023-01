Amazon verso il licenziamento di 18mila persone nel mondo | “Cambiamenti per perseguire opportunità di lungo termine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023)conferma forti tagli al personale: il gruppo lascerà a casa 18.000nel. Si tratta della più forte ondata di licenziamenti nella storia della compagnia di Seattle, per quanto riguardi solo l’1,5% della forza lavoro. Saranno coinvolti soprattutto i lavoratori dei negozi fisici che fanno capo adFresh eGo e la divisione People Experience and Technology Solutions. In una comunicazione ai dipendenti l’amministratore delegato Andy Jassy sostiene che la decisione non è stata presa alla leggera. “Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno” per trovare un posto di lavoro, si legge nell’email. Jassy quindi osserva come “ha navigato un’economia incerta e difficile in passato ...