Amazon taglierà 18mila posti di lavoro | anche in Europa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) ROMA – Saranno 18.000 i dipendentiche saranno licenziati dal colosso, più di quanto precedentemente stimato, cioè un taglio di 10miladi. Lo ha ammesso il gruppo dopo le rivelazioni del Wall Street Journal, che aveva parlato di 17.000 esuberi. In un messaggio sul sito web del gruppo, il ceo Andy Jassy ha dichiarato che il gruppo “prevede di tagliare poco più di 18.000di”,in. Si tratta del più grande piano di tagli nel settore tech negli Stati uniti negli ultimi tempi e la riduzione più drastica di personale nella storia dell’azienda di Seattle.ha assunto con forza durante la pandemia per far fronte all’esplosione della domanda, raddoppiando il suo personale globale tra l’inizio del 2020 e ...