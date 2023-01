Amazon | maxi licenziamento | via in 18mila

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Poco più di diciottomila dipendenti”. Tanti saranno i licenziamenti che effettuerà il colosso statunitense dell’e-commerce, come annunciato dal suo amministratore delegato Andy Jassy. ”L’economia incerta” e ”le rapide assunzioni degli ultimi anni” sono le motivazioni indicate in una nota dall’azienda.ha resistito a periodi ”economici difficili” e continuerà a farlo, prosegue la nota, sottolineando che ”questi cambiamenti ci permetteranno di continuare il nostro percorso più a lungo e in modo più concreto”. I più colpiti, dai più numerosi licenziamenti in blocco dell’azienda fondata da Jeff Bezos, saranno i dipendenti dei negozi, comeFresh eGo, e le sue organizzazioni Pxt, che gestiscono ad esempio le risorse umane. Le lettere diarriveranno ...

Adnkronos

