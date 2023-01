Amazon licenzia più di 18 mila dipendenti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) "Voglio che sappiate che vi sono grato per il vostro contributo ad", così il Ceo in una nota all'azienda I tagli al personale dentroriguarderanno oltre 18posti di lavoro: la conferma arriva dal Ceo dell’azienda Andy Jassy, che vede gli esuberi come parte del piano di riduzione della forza lavoro già annunciato in precedenza, a seguito dell’incertezza economica. Imenti, …

Il Post

...77% Spread 202,35 Dati di mercato Leggi anche Big Tech: la vecchia industria a caccia di personale Il genio che vive in fabbrica. Musk chiama il cinese Zhu per risollevare Tesla......precedente Sciopero sabato 7 gennaio al Teatro Carlo Felice redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORElicenzierà 10 mila persone. Bezos taglia la forza lavoro Zuckerberg... Amazon licenzierà 18mila dipendenti in tutto il mondo Il colosso mondiale delle consegne riduce il personale di 18 mila unità. Una strada già seguita da Meta, Twitter e Salesforce ...Un mercato del lavoro più forte contribuisce a spingere in alto l’inflazione. Per questo la Fed continuerà ad alzare i tassi. Il Treasury decennale sale al 3,7%. Amazon in calo nonostante l’annuncio d ...