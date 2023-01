Amazon | 18mila licenziati | mai così tanti tutti insieme

(Di giovedì 5 gennaio 2023), forse la maggiore società di e-commerce del mondo fondata dal magnate Jeff Bezos, ha deciso di licenziare complessivamente più didipendenti, in particolar modo negli Stati Uniti. Si tratta della più grande riduzione della forza lavoro nella storia aziendale, a conferma della profonda crisi che sta attraversando il settore tecnologico e delle vendite online. Anche altre aziende tech americane stanno licenziando, dopo una crescita nella fase della pandemia di Covid, con lockdown e chiusure. Un ingresso agli uffici dia New York. Foto Ansa/Epa Justin LaneL’amministratore delegato di, Andy Jassy, ha annunciato al personale il piano di licenziamenti con una nota il 4 gennaio. Inizialmente i tagli, avviati lo scorso anno, avrebbero dovuto interessare circa 10mila dipendenti negli Usa, ...

Il Post

Avvio di seduta negativo per.com ( - 0,89% a 84,34 dollari). Secondo quanto riportato dalle ... il piano coinvolgerebbe circalavoratori. Focus anche su Walgreens Boots Alliance ( - 6,78% ...ha assunto con forza durante la pandemia per far fronte all'esplosione della domanda, raddoppiando il suo personale globale tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2022. Ma l'azienda ha visto il ... Amazon licenzierà 18mila dipendenti in tutto il mondo Amazon conferma i forti tagli al personale, che riguarderanno in tutto 18mila persone, quasi il doppio di quanto annunciato in precedenza. In una comunicazione ai dipendenti l'amministratore delegato ...Amazon taglierà oltre 18.000 posti di lavoro, un numero maggiore rispetto a quello che il colosso di Seattle aveva inizialmente annunciato l’anno scorso. Il Wall Street Journal ha dato notizia dei tag ...