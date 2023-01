AM e PM sull’orologio | sapete cosa significano? Molti si confondono

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 5 gennaio 2023)qual è il significato di AM e PM? Attenzione perché potreste essere convinti di qualche non corrisponde alla verità. In Italia utilizziamo le 24 ore per indicare l’ora del giorno in cui ci si trova, altrimenti, visto cheorologi analogici arrivano solo a 12, in base al momento della giornata in cui ci troviamo si utilizza l’indicazione del momento della giornata “mattina”, “pomeriggio” “sera” e “Notte”. Gli inglesi e gli americani, invece, utilizzano le abbreviazione “AM” e “PM” in base al momento della giornata a cui si riferiscono, il giorno o la sera. AM e PM:(curiosauro.it)Tale dicitura ha un’origine ben più antica di quella del regno britannico e dunque per assurdo deriva dalla nostra terra e non da quella anglosassone. Ma andiamo con ordine. Sebbene “AM” e “PM” ...