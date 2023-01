Altri giovani condannati a morte in Iran | il 22enne disabile Mansour Dahmardeh e il 18enne Arshia Takdestan

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nonostante le parole dell’ayatollah Ali Khamenei, che nelle ore della liberazione della famosa attrice Taraneh Alidoosti aveva dichiarato che “le donne che non indossano l’hijab correttamente non sono contro la religione”, la repressione innei confronti di chi manifesta contro le imposizioni del regime non si placa. Continuano le condanne pesanti nei confronti dei manifestanti, dopo le prime esecuzioni capitali. E tra coloro che rischiano di finire nelle mani del boia ci sono anche une un. Un tribunale nella città di Zahedan, secondo quanto riferito anche dall’organizzazione che lotta per i diritti umani inHrana, ha infatti condannato ailcon l’accusa di “corruzione sulla Terra”. ...

