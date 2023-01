Allegri ha trovato il suo gioiello | ferma tutto il mercato di colpo | ce l’ha già in casa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sembrano poterci essere grosse novità per quanto riguarda ildella Juventus;, infatti, sembra averla soluzione. La prima partita ufficiale del 2023 ha visto la Juventus imporsi sul campo della Cremonese per uno a zero al termine di un match più complesso del previsto. A risultare decisivo è stato Milik grazie ad una vera e propria magia su punizione; per i bianconeri è stata la settima vittoria consecutiva. Un successo reso ancora più importante dalla sconfitta del Napoli nel big match di San Siro contro l’Inter.nel suo undici titolare, per sopperire alla diverse assenze, ha optato per Soule titolare a tutta fascia; una mossa risultata vincente considerando come il classe 2003 sia stato, senza dubbio, il migliore della Juventus nel corso del primo tempo. JuvedipendenzaCon la sua ...