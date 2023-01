Allegri e il messaggio che preoccupa i tifosi | non se lo aspettavano

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Al termine di Cremonese-Juventus,ha rivolto unaiche può cambiare i prossimi mesi dei bianconeri. Una partita che, come previsto, ha nascosto più di qualche insidia; la Juventus ha sì vinto con la Cremonese ma ha faticato più del previsto per diverse motivazioni dai tanti assenti alla volontà dei padroni di casa di ottenere punti importanti per la salvezza. Alla fine ci ha pensato Milik con una punizione in pieno recupero che ha colto di sorpresa un Carnesecchi, fino a quel momento, semplicemente perfetto. Vittoria, dunque, molto importante per i ragazzi di; i bianconeri hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva accorciando la distanza dal Napoli, sconfitto nel big match di San Siro con l’Inter. AnsafotoIl tecnico ha ricevuto risposte positive dai suoi ragazzi ma la squadra deve, ...