Alice Neri | parla il 29enne indagato per l’omicidio della ragazza trovata carbonizzata in auto | «Non ero in fuga»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) «Ero in Francia per cercare lavoro, non sono scappato». Mohamed Gaaloul,per32enne, il cui corpo è stato poi trovato carbonizzato nella sua macchina, si è rifiutato di rispondere alle domande del gip ma ha reso dichiarazioni spontanee. Iltunisino è stato identificato e rintracciato in Francia, al confine con la Svizzera, il 14 dicembre scorso. Il 22 dicembre un giudice di Colmar ha dato il via libera all’estradizione, facendo seguito al mandato di cattura europeo. Secondo i carabinieri di Modena è il principale sospettato del, avvenuto il 18 novembre scorso a Concordia. L’uomo è tornato in Italia ieri, 4 gennaio, atterrando a Linate con un volo da Parigi, ed è stato ...

... indirizzata al Gip e al pubblico ministero, poi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Mohamed Gaaloul, al momento principale sospettato per l'omicidio di, 32enne ...Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni indagato dalla procura di Modena per l'omicidio della 32enne, è stato interrogato questo pomeriggio nel carcere di Sant'Anna di Modena, dopo il rientro in Italia di ieri, dalla Francia, su un volo atterrato a Linate. Gaaloul, che per i pm la notte ... Alice Neri, Mohamed in carcere a Modena: Provato e preoccupato per quello che dovrà affrontare Si è svolto questo pomeriggio l'interrogatorio di garanzia del 29enne, che ha rilasciato una dichiarazione spontanea prima di avvalersi della facoltà di non rispondere ...(ANSA) - MODENA, 05 GEN - Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni indagato dalla procura di Modena per l'omicidio della ...