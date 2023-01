Aleandro Baldi | chi è la moglie | età | lavoro | figli | lavoro | Instagram e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Torna anche oggi il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche il noto cantautoreche si racconterà a 360°. L’artista è sposato e ha dei: ma cosa sappiamo sulla suaprofessionale e? Cerchiamo di saperne dio più in questo articolo. Cosa sappiamo sullae idiIl vero nome diè in realtàCivai. E’ nato a Greve in Chianti, in Provincia di Firenze nel 1959 esattamente l’11 aprile. Oggi pertanto ha 64 anni. La musica ha contraddistinto da sempre la sua...