Alberto Matano e il marito Riccardo | la foto di Capodanno fa boom di like | eccoli bellissimi

Lineadiretta24

Genova . "Vi dico solo una cosa, che sono innocente. Al bambino non ho fatto male e basta ". Lo ha detto a La Vita in Diretta " il programma condotto dasu Rai1 " il compagno della nonna di Ryan., il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato con lesioni gravissime, dopo le percosse subite il 19 dicembre scorso dall'uomo, secondo gli ...Non poteva non ricordare uno dei cantautori più amati di sempre, Pino Daniele, nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 4 gennaio 2023,, che nel talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione ha detto: 'Era il 4 gennaio del 2015 quando un artista e cantautore amatissimo da tutti noi ci ha lasciati ... Alberto Matano, la confessione è delle peggiori: "Una malattia ... Alberto Matano è sempre più innamorato del marito Riccardo Mannino: i due si sono infatti mostrati più felici che mai, e lo hanno ...Alle telecamere de «La Vita in Diretta« - il programma condotto da Alberto Matano su Rai1 - il compagno della nonna del piccolo ...