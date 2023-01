Alberto De Pisis si dichiara a Edoardo | “Ecco cosa provo per te”

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono passati esattamente tre mesi da quandoDeha ammesso di avere un interesse perDonnamaria. Le cose non sono cambiate, la cotta non è scemata, anzi, adesso il biondino parla addirittura di sentimenti per l’amico. Il gieffino in questi giorni era in cortiletto con Onestini e Donnamaria, e dopo alcune domande di Luca hato di essere innamorato: “Ma guardate quanto è bello, il taglio degli occhi stupendo che ha. Guardate la sua boccuccia, a forma di cuore, con il sopra frastagliato come piace a me. Poi se ride io mi sciolgo completamente.sento? Se mi sarei potuto innamorare? In realtà è quello che, a modo mio un po’ innamorato lo sono“.: guarda che belle labbra a cuoricino che ha, io mi sciolgo Intanto ...