Albano – Andreassi | Da M5S no lezioni su raccolta differenziata

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– Luca(Iv): Da M5S nosu– “Nessuna lezione dal M5S sul tema dei rifiuti. Se il Lazio si trova al 18esimo posto nella classifica ricavata dai dati Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) sulladivisa per regioni, le responsabilità principali sono da imputare principalmente alla città di Roma governata fino a un anno fa proprio dallo stesso Movimento 5 Stelle. Parliamo di gente che in 5 anni ha portato ladal 42% al 43%. Mentre io, da delegato alla gestione dei rifiuti, ho portatoda 0 all’82% di. Tanto per fare un esempio”. Così in una nota Luca, vicesindaco di ...

