Al pomeriggio c’è Marino E tanta musica italiana

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La conduzione dei programmi pomeridiani è il marchio di fabbrica con cui Maurosi è conquistato un posto speciale nel cuore degli ascoltatori dei network radiofonici nazionali. Una scelta non casuale. Quando si prende un punto di riferimento, sin dall’inizio della carriera, talvolta ci si ispira a qualcuno. È stato così anche per te? “Sinceramente non ho mai avuto un punto di riferimento particolare. Ho iniziato facendo il dj in discoteca, amavo la, ascoltavo un po’ tutte le radio per scoprire le novità. Non parlavo molto, mixavo e basta. Poi ho fatto un corso di dizione, ho studiato comunicazione, ho iniziato a parlare e non ho più smesso”. Hai avuto varie esperienze nelle radio più importanti: RTL, RDS, R101, Kiss Kiss; quanta abilità ci vuole per reinterpretarsi ogni volta e a quale di queste emittenti sei rimasto più legato e ...