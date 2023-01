Al Ces di Las Vegas anteprima mondiale del Fiat Metaverse Store

Sky Tg24

Come ogni anno, in concomitanza con ildiVegas, si è svolta la Global Press Conference Next@Acer con tutte le novità che ci proporrà Acer per il 2023, vediamole di seguito. Linea Acer Aspire La linea Aspire si amplia con l'...TORINO - Il marchio Fiat torna al(Consumer Electronics Show) diVegas, l'evento high - tech più influente al mondo, e lo fa con due importanti esposizioni che hanno come protagonista la Nuova 500 elettrica, punta di diamante ... Ces 2023 al via a Las Vegas dal 5 gennaio, le novità più attese Il 2023 di GeForce Now comincia col botto: a gennaio arrivano infatti ben 24 nuovi giochi inclusi in catalogo.LAS VEGAS - Mimo-Milano monza motor show e indy autonomous challenge hanno siglato una partnership biennale per portare all’Autodromo Nazionale Monza una tappa delle gare tra monoposto a ...