Al Ces di Las Vegas anteprima mondiale del Fiat Metaverse Store

Mercedes realizzerà una sua rete di ricarica ad alta potenza come parte fondamentale del suo piano di elettrificazione. Al2023 diVegas , la casa automobilistica tedesca ha annunciato questo nuovo importante progetto che partirà dal Nord America . La nuova infrastruttura, comunque, sarà costruita anche in Europa, ...Come ogni anno, in concomitanza con ildiVegas, si è svolta la Global Press Conference Next@Acer con tutte le novità che ci proporrà Acer per il 2023, vediamole di seguito. Linea Acer Aspire La linea Aspire si amplia con l'... Ces 2023 al via a Las Vegas dal 5 gennaio, le novità più attese L'autorità di regolamentazione antitrust della Corea del Sud ha dichiarato che imporrà una multa pari a 2,2 milioni di dollari alla società americana per non aver adeguatamente informato i suoi client ...Il 2023 di GeForce Now comincia col botto: a gennaio arrivano infatti ben 24 nuovi giochi inclusi in catalogo.