Al Ces 2023 Samsung presenta la sua vision di un mondo connesso e più ' calmo'

Samsung registra un importante record al CES 2023 in corso a Las Vegas : è suo il primo pannello OLED per smartphone capace di raggiungere la luminosità di 2.000nit , risultato che le vale la conquista del marchio UDR , Ultra Dynamic Range. Honda e Sony presentano al CES 2023 il marchio auto "AFEELA" e un nuovo concept. Alle due società compiono un altro passo fondamentale annunciando il nuovo marchio Afeela e svelando una versione evoluta del prototipo mostrato alla passata edizione della rassegna. LAS VEGAS - La più grande fiera tecnologica al mondo, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, torna in presenza dal 5 all'8 gennaio. Dopo le restrizioni dello scorso anno, e ...