Ajax | spunta un'altra pretendente per Kudus

TUTTO mercato WEB

Dietro le favoriteun poker di inseguitrici: la Roma di Mourinho , dopo la Conference League dell'anno scorso, sogna di trionfare anche in Europa League e sta a 16, alla pari con, ...Tra questianche Noussair Mazraoui , esterno marocchino del Bayern Monaco che ha offerto ottime prestazioni al mondiale. Idea Mazraoui Arrivato in Baviera in estate dall', il classe '97 ... Ajax, spunta una nuova pretendente per Kudus: anche l'Everton sulle tracce del ghanese Pinto guarda in Olanda per il ruolo di estremo difensore La Roma si guarda intorno per i ruolo di portiere. Tiago Pinto, secondo quanto riportato dal Daily, monitora il profilo di Charlie Setford, por ...