Ajax | ingaggiato un nuovo portiere | è un Campione del Mondo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'ha chiuso per un. Trattesi di Geronimo Rulli, che si trasferisce ad Amsterdam dal Villarreal per una cifra prossima...

La Gazzetta dello Sport

...haCristiano Ronaldo per migliorare l'immagine del proprio club e vincere la Champions League. Nelle tre stagioni con CR7 la Juventus ha subito tre eliminazioni molto dolorose: contro,...Dopo aver lasciato il Nacional Montedvideo e aver giocato il Mondiale con la sua Celeste, il 35enne attaccante (36 giorno 24) ex, Liverpool, Barcellona e Atletico ha scelto il Gremio preferendo ... Jansen, maestro di talenti: "Gakpo un diamante, al Liverpool sarà spettacolo" L'attaccante, 36 anni il 24 gennaio, giocherà con i brasliani di Porto Alegre PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) - Un'altra avventura per Luis ...Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, attualmente è sotto controllo medico. L’ex di Ajax, Arsenal e Barcellona aveva lasciato i ‘lancieri’ per una vicenda persona compromettente. Un males ...