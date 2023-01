Agricoltura 4 0 | il 2023 sarà l’anno della svolta | tre le sfide da superare

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’4.0, anche nota come “digitale” o “smart farming”, è un termine che viene utilizzato per descrivere l’utilizzotecnologia digitale e dell’Internet of Things (IoT) per ottimizzare le attività agricole. Questa comprende una serie di tecnologie avanzate, come il monitoraggio dei campi tramite sensori e droni, il controllo automatizzato dei sistemi di irrigazione e fertilizzazione, e l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico per prevedere le condizioni climatiche e le esigenze colturali. L’obiettivo dell’4.0 è quello di rendere l’più efficiente e sostenibile, riducendo gli sprechi e aumentando la produttività, con una maggiore precisione nella coltivazione e nella gestione delle risorse, una maggiore resilienza alle condizioni climatiche ...

Agronotizie

... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 24 gennaio, è precisato ... deputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissionea Montecitorio. ...... una rappresentante per ognuna delle Confederazioni Sindacali Unitarie e una rappresentante per ognuna delle Organizzazioni di categoria (, artigianato, industria, commercio) e degli ... Legge di Bilancio 2023: ok definitivo - Economia e politica ADEGUAMENTO VIA ELETTRICITA’ E PONTE FERROVIARIO SUL CANALE OVEST, PREVISTI BENEFICI PER IL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO CITTADINO ...Agricoltura, intervento di Giovanni Chianta. "Mentre a Vittoria sono in corso tavoli tecnici con incontri tra i produttori agricoli ed i rappresentanti della politica locale e nazionale, per parlare d ...