(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una colpi dilegato alla. E' quello che l'8 luglio scorso è andato in scena a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Un regolamento di conti, probabilmente per un debito non ...

Agenzia ANSA

Ci sono poi le telecamere di videosorveglianza che mostrano i momenti precedenti l'gli aggressori che si nascondono. E poi le due vittime, nelle loro ricostruzioni, si contraddicono. "......sociale dei due malcapitati che avevano dei legamisoggetti gravati da precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. Poco dopo, infatti, i Carabinieri hanno scoperto che l'... Agguato con il machete per debiti di droga, tre arresti - Emilia ... Un agguato a colpi di machete legato alla droga. E' quello che l'8 luglio scorso è andato in scena a San Pietro in Casale, nel Bolognese. (ANSA) ...I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di tre tunisini, un 38e ...