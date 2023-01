Aggressione a Termini | parla il fidanzato della vittima | “Salvata da un medico che passava per caso”

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Cosa è successo la sera del 31 dicembre aad Abigail Dresner, la turista israeliana accoltellata da Aleksander Mateusz Chomiak nella stazione romana, lo racconta il. “Un dottore l’haper. È grazie a lei se Abigail è viva. Si trovava alla stazionedi passaggio, proprio in quel momento. È stata una coincidenza. Ha soccorso Abigail mentre era a terra insanguinata. Ha fermato le emorragie fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Il suo intervento è stato provvidenziale. È anche venuto in ospedale a trovarla”, dice David (nome di fantasia) a Repubblica. Daviddell’aggressore: “Siamo contenti che sia stato arrestato quell’uomo, è scontato. È un pazzo fuori di testa, andrebbe curato. Abigail non vuole essere una star, è una ...