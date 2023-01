Afragola | incendio in un box | morti cinque cani

(Di giovedì 5 gennaio 2023)di razza American Bully, di cui quattro cuccioli e la loro mamma, trovati senza vita: questo il drammatico bilancio dell’divampato, ieri sera, in un box di un edificio isolato, in via Salicelle, ad, in provincia di Napoli. A domare le fiamme i Vigili L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

Durante le prove divampò a bordo un pericoloso- il treno era in quel momento alla ...destinati quasi 800 milioni di euro per il nuovo collegamento veloce tra Napoli e la stazione di. ...Un vastosi è sviluppato in un deposito di un'azienda di, in provincia di Napoli. Il fumo è visibile a distanza di chilometri. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un viadotto stradale. ... Cinque cani morti carbonizzati nell'incendio di un garage ad ... Poco dopo la mezzanotte, in via Salicelle ad Afragola, l'incendio in un box dell'edificio isolato 19. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno provocato la morte di cinque cani American Bully. Da ...L'incendio - da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare - pare sia stato dovuto da una stufa lì presente ...