AEW | Jeff Jarrett e Jay Lethal avranno un’altra shot ai titolo di coppia questo venerdì

Sting & Darby Allin battonoJarrett & Jay Lethal Ogni volta che Sting e Darby Allin fanno ...World Championship: MJF batte Jon Moxley (C) In un vero e proprio finale shock (nonostante alcuni l'...... Samoa Joe e AJ Styles, accasarsi definitivamente alla corte diJarrett. Al suo postò subentrò ... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ... Jeff Hardy potrebbe non tornare a lottare in AEW Check out the update on Battle of the Belts V as Iron Man Match was announced during the January 4th edition of All Elite Wrestling.The date and venue for AEW Battle of the Belts VI have been announced. According to the company's website, the show will be held on April 7 at the Ryan Center in Kingston, Rhode Island, as part of a ...