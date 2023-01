AEW | Jeff Jarrett e Jay Lethal avranno un’altra shot ai titoli di coppia questo venerdì

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella scorsa puntata di AEW Dynamite c’è stato un match dal finale abbastanza controverso. Infatti, il duo composto dae Jayerano ad un passo dal conquistare idella divisione didella compagnia a danno di Anthony Bowens e Max Caster, meglio conosciuti come The Acclaimed, ma una decisione arbitrale ha portato alla vittoria gli attuali campioni. Tuttavia, le fasi conclusive dell’incontro, hanno lasciato più di qualche dubbio su chi siano i più meritevoli a detenere la corona, tanto che le due coppie si affronteranno per le succitate cinture a Battle of the Belt V, in programma. Lo speciale targato AEW si terrà esattamente un anno dopo la sua prima edizione (6 Gennaio 2022) e sarà la quinta edizione dello stesso, a ...

