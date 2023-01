AEW | Altro che Sasha Banks | Saraya ha scelto un’altra wrestler come sua partner

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Durante l’ultimo episodio di Dynamite, Britt Baker e Jamie Hayter hanno partecipato a un’intervista con Tony Schiavone conclusasi con una sfida per un tag team match ae unaa sua scelta. Il tag match della prossima settimana segnerà il debutto in-ring dia Dynamite e il suo secondo match in AEW, dopo il suo ritorno sul ring a Full Gear a novembre.ha preso la sua decisione. In seguito,ha annunciato durante un’intervista con Renee Paquette che haToni Stormsuaper affrontare Baker e Hayter l’11 gennaio.aveva Storm e Hikaru Shida al suo fianco durante l’intervista, ha lodato entrambe ma alla fine haStorm, il che ha lasciato Shida ...

