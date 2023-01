Adescava clienti su internet per incontri sessuali | poi li rapinava con il fidanzato | arrestati

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una coppia di fidanzati che nei mesi scorsi aveva messo a segno almeno tre rapine nei confronti di uomini nel Teramano è stata arrestata dai carabinieri di Alba Adriatica. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in base a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Teramo. La strategia era sempre lo stesso: la ragazzasu alcune piattaformefissando con loro degli appuntamenti presso la sua abitazione di per prestazionia pagamento. Presso l’appartamento la ragazza si faceva poi trovare insieme al suoche dopo aver minacciato e percosso le vittime, gli sottraeva denaro, carte di credito ed altri effetti personali. Tre rapine accertate, ma non si esclude che ci siano analoghi fatti non denunciati. In tutti e tre i casi le vittime ...