Addio beneficenza | il M5S cambia ancora | i soldi dei parlamentari vanno al partito

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un Movimento 5 Stelle sempre meno movimento e sempre piùdel leader. Quindi, una struttura che ha bisogno maggiormente di fare cassa per pagare affitti, stipendi, viaggi, pernottamenti e campagne elettorali. E così si va verso l'abbattimento dell'ultimo baluardo grillino: menoinper dare piùal. D'altronde, c'è da pagare 300mila euro l'anno a Beppe Grillo in qualità di comunicatore. Come anche i futuri stipendi dei big usciti dal Parlamento, da Paola Taverna a Vito Crimi, in odore di assunzione. L'ennesima rivoluzione contiana è pronta ad essere sottoposta al voto della Rete ma non senza malumori da parte di alcuni esponenti pentastellati. In pratica, è stato riscritto il regolamento sul trattamento economico degli eletti dove vengono rimodulate le quote ...

